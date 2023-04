Vuoi sapere di fondi PNRR, bandi e misure agevolate? Nuovo servizio gratuito “Artigiacassa Point – CLAAI” per imprese e attività

ECONOMIA & SOCIETA’

RUBRICA SETTIMANALE

A cura di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Siamo oggi sommersi da diverse opportunità ed input circa bandi ed agevolazioni per le piccole imprese, attività commerciali ed artigiane, ma non sempre si riesce ad avere una informazione precisa ed il “passa parola” regna sovrano, con tutti i problemi che questo può comportare con conseguente perdita di tempo e risorse.

Chi può accedere ed a quali bandi? Cosa fare e come fare? Il mio codice ATECO rientra tra il bando finanziabile? Ho una idea imprenditoriale e può essere finanziata?

Sono tutti interrogativi che ci sentiamo porre ogni volta che facciamo una attività di consulenza o di tutoraggio all’imprenditore di turno.

Molte agevolazioni sono circoscritte in una determinata Regione, bandi che vengono proposti da svariati Enti, procedure amministrative spesso differenti tra di loro, diverse tipologie di contributi prospettati.

Ecco che la “CLAAI Assimprese”, grazie al proprio Sportello interno “Artigiancassa Point” di Latina (Gruppo BNP Paribas) Banca storica che da sempre è un punto di riferimento per le piccole imprese e le aziende artigiane e produttive, ha messo a disposizione un servizio gratuito di consulenza dedicato alla singola azienda, per valutare la possibilità di accedere a bandi e finanza agevolata; uno specifico servizio di Advisory, un vero Check Up agevolativo, dove si prevede una prima analisi dell’imprenditore e si cercano le soluzioni possibili.

E’ un vero servizio di assistenza imprenditoriale personalizzata, partendo da una analisi della propria Partita IVA aziendale.

Una volta individuato lo strumento finanziario e predisposta la documentazione amministrativa, con l’eventuale Business Plan e piano finanziario annesso, verrà presentata la domanda per tramite dell’Artigiancassa Point.

Altro aspetto interessante è la trasparenza del servizio stesso.

La presentazione della domanda è in modalità SUCCESS FEE, ovvero l’impresa verserà una percentuale all’Artigiancassa, solamente se l’azienda otterrà il finanziamento agevolato richiesto; in caso contrario nulla verrà chiesto.

Per poter accedere al servizio, l’impresa deve inviare una richiesta di contatto a credito@claai-assimprese.it, con oggetto il “Servizio Advisory”, o contattando il numero 331.8659785; dopodiché si avvierà tutta la procedura “Advisory Artigiancassa”.

Il nuovo servizio curato dalla CLAAI Assimprese, permette un approccio alle opportunità del PNRR, bandi e alle varie misure agevolative, senza particolari problemi di carattere amministrativo e burocratico, relativamente alla presentazione della domanda.

Ovvio che non tutto è semplice. Bisogna fare una attenta azione di preistruttoria amministrativa e progettuale per cercare di aumentare le percentuali di riuscita. Nulla può essere lasciato al caso.

Oggi abbiamo una grande opportunità con tutte queste agevolazioni, ma bisogna avere la capacità di intercettarle con celerità.