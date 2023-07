‘We all love Ennio Moricone’: tra musica e libri a Sabaudia il 14 luglio

Andrà in scena, venerdì 14 luglio alle ore 21.15 a Sabaudia, la serata dedicata alla musica del grande Maestro e alle parole del libro “We all love Ennio Morricone”, tratto dal titolo del CD che, raccoglie le musiche del celeberrimo compositore romano interpretato da artisti internazionali.

Il tutto nella suggestiva location dell’Oasi di Kufra, a Sabaudia, nella versione Lake, che affaccia sul Lago di Paola. Sarà il primo evento ospitato dalla terrazza panoramica, dalla quale si ammira un paesaggio meraviglioso.

Serata pensata e ideata da Paola Sangiorgi, già direttrice artistica del Teatro Fellini di Pontinia, e Luigi Caiola, manager pontino che in 18 anni di collaborazione con Ennio Morricone, ha portato in concerto le musiche del grande Maestro presso il grande pubblico di tutto il mondo, fino al Premio Oscar alla Carriera.

Saranno eseguiti e cantati i brani che hanno reso celebre Morricone, interpretati nel CD “We all love Ennio Morricone” da immense star internazionali (Andrea Bocelli, Celine Dion, Quincy Jones, Roger Waters etc), e che nell’occasione saranno eseguiti da due dei musicisti che hanno collaborato con il Maestro per oltre trent’anni: il pianista, compositore e tastierista Ludovico Fulci e il batterista e percussionista Maurizio Trippitelli. Voce della cantante Maria Di Bernardo.

La serata, presentata dalla giornalista Maria Corsetti, inizierà con un’introduzione di Luigi Caiola in merito alla genesi del libro “We all love Ennio Morricone”, edito dalla Lab DFG e proseguirà con la lettura di alcuni passi del libro ad opera dell’attore Maurizio Bernardi, intervallata e talvolta accompagnata da proiezioni e passi orchestrali registrati di Ennio Morricone e dalla esecuzione dal vivo di alcuni dei brani tratti dal CD “We all love Ennio Morricone”.

A pochi giorni dall’evento, queste le parole di Luigi Caiola: “Essere nuovamente in questi luoghi, in cui sono nato e ho trascorso gran parte della mia vita, rappresenta per me un naturale ritorno alle radici, ma soprattutto una ideale riconnessione con il tempo più intenso della mia vita, trascorso in totale immersione nella musica prima come appassionato e poi come studente e infine come produttore. A questa terra si lega non solo la mia formazione adolescenziale, ma anche la maggior parte della mia attività professionale, dal Seminario di jazz che proprio qui a Sabaudia realizzai in gioventù, insieme con il mio fraterno amico Mauro Zazzarini, all’esperienza del leggendario jazz club Bird Lives, a Latina, ancora con Mauro, fino alla lunga e indimenticabile “corsa sulle montagne russe” della mia quasi ventennale collaborazione con Ennio Morricone, programmando e gestendo dal piccolo ufficio di via Nervi, a Latina, insieme ad altri miei concittadini, 250 concerti in tutto il mondo, la petizione per l’Oscar alla Carriera e la produzione del CD “We all love Ennio Morricone”.