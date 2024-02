Weekend di controlli a Formia, occhi mirati sui luoghi della movida

Ancora un weekend di controlli quello messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Formia. Un servizio straordinario del territorio che si è concentrato soprattutto nei luoghi più frequentati dalla ‘movida’ locale. Un modo per garantire sicurezza e prevenire reati contro il patrimonio ma in particolare quello dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. Questo il bilancio: