Weekend di controlli nelle zone della movida di Formia e Gaeta

Un weekend caratterizzato da un servizio straordinario di controlli quello messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Formia. Obiettivo prevenzione e repressione dei reati con un occhio particolare al contrasto allo spaccio, soprattutto nelle zone più frequentate dalla movida di Formia e Gaeta.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, conseguendo diversi risultati, tra cui l’aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate:

137 persone, di cui 25 gravati da precedenti di polizia;

86 autoveicoli;

eseguite 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari;

sono state contestate 10 violazioni al Codice della Strada (per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e guida senza copertura assicurativa);

segnalate alla competente autorità amministrativa 5 persone per uso di sostanze stupefacenti.

In specifici controlli posti in essere dai militari nelle zone della “movida”, due locali, uno di Formia e uno di Gaeta, sono stati sanzionati amministrativamente per aver organizzato un intrattenimento musicale senza le previste autorizzazioni. Per finire, sono stati controllati 5 esercizi pubblici.