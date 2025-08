West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: per la maggior parte a Latina

Il West Nile fa registrare 21 positivi in più rispetto alla giornata ieri nel Lazio. Questo quanto riportato nel bollettino odierno diramato dalla Asl Regionale dopo i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”.

Nel dettaglio si riscontrano 18 persone hanno sintomi con febbre; 2 persone hanno riscontrato la sindrome neurologica; un donatore asintomatico è stato individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale.

Nelle scorse ore è deceduto un uomo di 77 anni, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio scorso, presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, come già riportato nella mattinata odierna.

I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente nella provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina), oltre alle positività riscontrate a Lanuvio e a Nettuno in provincia di Roma.

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 94.

In particolare:

• 88 casi monitorati dalla Asl di Latina;

• quattro casi monitorati dalla Asl Roma 6;

• un caso monitorato dalla Asl di Frosinone;

• un caso registrato fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.

Di seguito, la suddivisione dei 94 casi di positività da virus West Nile:

• 20 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;

• 14 persone sono state dimesse;

• 53 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio;

• 2 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;

• 5 decessi.