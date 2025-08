West Nile, a Cisterna proseguono le attività di disinfestazione

Prosegue da parte del Comune di Cisterna il monitoraggio della situazione rispetto ai casi di West Nile sul territorio comunale in stretto contatto con la Regione Lazio e la Asl di Latina. Nelle ultime due settimane l’amministrazione ha provveduto ad attuare una serie di interventi straordinari nelle aree di presunta esposizione così come indicato specificamente dal Dipartimento prevenzione della Asl.

“Il 18 luglio – spiega il sindaco Valentino Mantini – in seguito alle prime segnalazioni ho emesso un’ordinanza contenente disposizioni mirate a prevenire e contrastare la diffusione delle arbovirosi, trasmesse in particolare dalla zanzara tigre, sulla scorta della comunicazione della Asl. Un atto finalizzato a sensibilizzare e rendere note alcune semplici regole comportamentali che ogni cittadino può adottare per contribuire alla prevenzione. L’ordinanza prende atto che i trattamenti contro le zanzare adulte, comportando l’immissione di sostanze tossiche fonte di rischio per la salute pubblica ed elevato impatto ambientale, non devono essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario, ma, ove necessario, all’interno di una logica di lotta integrata basata prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e, comunque, sempre, a seguito di verifica del livello di infestazione presente mediante un sistema di monitoraggio”.

Nel dettaglio dal 19 luglio al 1 agosto sono stati effettuati, dopo segnalazione di contagi del virus, quattro interventi mirati di disinfestazione larvicida, e in parte anche adulticida notturna, nei luoghi individuati dalle autorità sanitarie.

Tali interventi di disinfestazione da parte della ditta incaricata hanno avuto luogo il 19 luglio; il 23 luglio (larvicida sull’intero territorio comunale); il 30 luglio (adulticida e larvicida); il 1 agosto (adulticida e larvicida). Il prossimo intervento di disinfestazione larvicida e adulticida sarà effettuato giovedì 7 agosto su tutto il territorio comunale.

L’amministrazione chiede nuovamente ai cittadini di osservare alcune regole essenziali per limitare lo sviluppo larvale e la proliferazione delle zanzare, con particolare attenzione alle abitazioni e alle attività che si trovano in zone rurali. Le prescrizioni sono dunque quelle di indossare indumenti di colore chiaro con maniche e pantaloni lunghi, utilizzare repellenti sempre nel rispetto delle indicazioni; applicare zanzariere a porte e finestre; usare diffusori di insetticida, seguendo le indicazioni del produttore. Essenziale per evitare la proliferazione degli insetti risulta da parte dei privati la pulizia dei giardini e delle aree private; l’eliminazione del ristagno di acqua in sottovasi, ciotole per animali.