West Nile, a Latina pronto un nuovo ciclo di disinfestazione

Proseguono gli interventi di disinfestazione ordinari e straordinari contro le zanzare da parte del Comune di Latina. Dal 25 agosto al 19 settembre sarà effettuato un nuovo ciclo larvicida, mentre dal 8 al 12 settembre sarà ripetuta la disinfestazione adulticida. Entrambi i programmi ordinari saranno assicurati su tutto il territorio, suddiviso in cinque settori d’intervento. Nel frattempo continuano puntuali gli interventi straordinari nelle aree presunte di contagio dal virus West Nile segnalate dalla Asl.

“Ad oggi – fa sapere il sindaco Matilde Celentano – sono stati effettuati nella nostra città, sia in centro che nelle periferie, 76 interventi di disinfestazione, tra adulticida e larvicida, effettuati nelle zone richieste dall’Azienda sanitaria locale, al fine di contenere la diffusione del virus. Il dipartimento Ambiente del Comune e la ditta incaricata Sogea stanno portando avanti una massiccia campagna di disinfestazione che, iniziata ad aprile come ordinaria, ha assunto una valenza di rilievo dovuta alla contingenza dell’emergenza West Nile che ha interessato il nostro comune con tutta evidenza”.

“La prevenzione – sottolinea il sindaco Celentano – rimane la strategia più efficace contro il virus West Nile. Per questa ragione torno a rinnovare l’appello a tutti i cittadini affinché adottino quella serie di comportamenti individuali, raccomandati dall’autorità sanitaria, per ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare: l’uso di repellenti per insetti, l’installazione di zanzariere alle finestre, la rimozione dei ristagni d’acqua da vasi, sottovasi e grondaie, così come l’uso di abiti chiari e coprenti nelle ore serali, quando le zanzare sono più attive. Massima raccomandazione al rispetto dei comportamenti suggeriti la rivolgo a chi vive nelle zone rurali, dove l’esposizione alle zanzare può essere maggiore. Particolare attenzione – conclude la prima cittadina – deve essere prestata per le persone fragili e gli anziani”.