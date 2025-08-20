West Nile, altre due vittime nel Lazio: una a Latina e una a Cassino. Otto nuovi casi

Il virus West Nile continua a preoccupare il Lazio. Nelle ultime ore si registrano due nuove vittime, che portano a dodici il bilancio complessivo dei decessi nella regione dall’inizio dell’anno.

A Latina ha perso la vita un uomo di 84 anni, deceduto il 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti. Affetto da leucemia linfatica, è risultato positivo al virus a seguito di accertamenti post-decesso. La seconda vittima è una donna di 87 anni di Cassino, con diverse patologie pregresse: era arrivata in pronto soccorso il 17 agosto ed è deceduta ieri sera.

Parallelamente, il laboratorio di Virologia dello Spallanzani ha certificato altri otto nuovi casi: due con sindrome neurologica, cinque con febbre da West Nile e un donatore asintomatico individuato grazie agli screening del Centro regionale sangue. I nuovi contagi riguardano i comuni di Cassino, Latina, Gaeta e Norma.

Il totale dei casi confermati nel Lazio nel 2025 sale così a 182, di cui ben 160 riconducibili alla Asl di Latina. A seguire: 11 casi nella Asl Roma 6, 6 a Frosinone, uno nella Asl Roma 3, tre fuori regione (due nel Casertano e uno nell’Isernino) e un caso ancora in fase di definizione.

Ad oggi, la situazione clinica dei pazienti risulta la seguente: 41 ricoverati in reparti ordinari, 34 dimessi, 91 seguiti al domicilio, 4 in terapia intensiva e 12 deceduti.