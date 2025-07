West Nile, dalla Regione i fondi per le disinfestazioni. Celentano:”Una risposta concreta”

Un milione di euro a disposizione dei Comuni per finanziare gli interventi di disinfestazione contro il virus West Nile. E’ questa l’ulteriore azione da parte della Regione Lazio per provare a contenere la diffusione di questo nuovo virus, che sta facendo riaffiorare i brutti ricordi legati ai periodi risalenti al 2020. L’ordinanza firmata dal Presidente Rocca nei giorni scorsi, prevedeva l’esecuzione delle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, in tutti i comuni del Lazio.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Latina Matilde Celentano, che ha così commentato: “Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver messo a disposizione dei Comuni un milione di euro finalizzato agli interventi di disinfestazione per il contenimento della diffusione del virus West Nile. Una risposta concreta per la prevenzione dei contagi. Proprio due giorni fa, nel corso della conferenza dei sindaci pontini per la Sanità, che ho convocato per un confronto sulle misure adottate e da adottare a seguito dei contagi accertati in provincia di Latina, i colleghi primi cittadini hanno chiesto se la Regione Lazio avesse previsto contributi per sostenere le spese delle disinfestazioni richieste dall’autorità sanitaria. E la risposta è arrivata tempestiva”.