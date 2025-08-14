West Nile, decimo decesso nel Lazio: il virus non si ferma

Un 87enne residente a Velletri, è morto nella notte allo “Spallanzani”. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 4 agosto all’ospedale civile Paolo Colombo di Velletri ed era stato trasferito lo scorso 10 agosto a Roma. Si tratta del decimo decesso da contagio del virus nella regione.

Sono 17 i nuovi casi (dei quali 12 con febbre, 4 con sindrome neurologica e un donatore asintomatico individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue), tutti rilevati nella provincia di Latina (Aprilia, Latina, Pontinia e Sermoneta), oltre alle positività riscontrate nelle province di Roma (Nettuno) e di Frosinone (Amaseno).

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West nile salgono a 153:

• 140 casi nella Asl di Latina;

• 8 casi nella Asl Roma 6;

• 3 casi nella Asl di Frosinone;

• un caso nella Asl Roma 3;

• un caso fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.