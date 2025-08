West Nile, il ministro Schillaci rassicura:”Situazione sotto controllo”

“La situazione è sotto controllo, costantemente monitorata ed in linea con gli anni precedenti”. Sono queste le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, che durante l’informativa alla Commissione Affari Sociali del Senato ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la diffusione del Virus West Nile in Italia.

Lo stesso ministro ha poi annunciato che il prossimo 12 agosto, una delegazione sarà a Latina per incontrare le autorità locali con lo scopo di proseguire il dialogo e il coordinamento delle misure di prevenzione e contenimento. Ad oggi sono 145 i casi confermati a livello regionale, di cui 59 con sintomi neuroinvasivi. Le regioni più coinvolte restano Lazio e Campania.