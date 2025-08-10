West Nile, ottava vittima nel Lazio: morto l’imprenditore Carlo Cecchini

Nuova vittima del virus West Nile nel Lazio. Un uomo di 80 anni, Carlo Cecchini, delle Cecchini Arredamenti, residente ad Aprilia, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da circa tre settimane.

Il paziente, già affetto da altre patologie, è l’ottava persona a perdere la vita nella regione a causa del virus. L’episodio riaccende l’allarme sulla diffusione della malattia, che nell’ultimo periodo sta facendo registrare un incremento di casi.