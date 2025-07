West Nile, si alzano le difese: disinfestazioni mirate e ordinanza in arrivo

Dopo i recenti casi di infezione da virus West Nile segnalati a Latina e in provincia, il Comune accelera sul fronte della prevenzione e del contenimento, potenziando le azioni di disinfestazione e annunciando un’ordinanza mirata.

Questa mattina, negli uffici comunali, si è svolta una riunione operativa tra il servizio Ambiente, i tecnici della Asl di Latina e la ditta incaricata per le disinfestazioni, per pianificare gli interventi sul territorio in modo più incisivo.

“Come amministrazione stiamo agendo con responsabilità e rapidità – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano – ma è importante che i cittadini mantengano la calma e seguano le indicazioni di prevenzione. Sono in contatto costante con Asl e Regione per monitorare l’evolversi della situazione e convocherò a breve una conferenza dei sindaci per un coordinamento su scala provinciale. Introdurremo un provvedimento specifico che rafforzerà le misure dell’ordinanza biennale già in vigore, concentrandoci sul West Nile”.

A fare il punto sulle attività di disinfestazione è stato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio: “Abbiamo completato le operazioni ordinarie di disinfestazione larvicida e stiamo proseguendo con quella adulticida in vari quartieri della città. In tutte le zone segnalate dalla Asl come a rischio, stiamo effettuando interventi straordinari entro un raggio di 200 metri dal punto in cui si presume sia avvenuta la puntura, combinando disinfestazione larvicida e adulticida. Gli interventi proseguiranno anche nelle aree vicine a eventuali nuovi casi, garantendo una risposta mirata grazie al continuo scambio di informazioni con la Asl”.

Il Comune invita i cittadini a eliminare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti e segnalare eventuali situazioni critiche, ricordando che il contrasto al virus West Nile richiede un’azione condivisa tra istituzioni e comunità.