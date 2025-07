West Nile Virus, a Terracina riscontrato un caso in un animale

Il Dipartimento Prevenzione della ASL di Latina ha comunicato che è stato riscontrato un caso animale autoctono di infezione da Virus West Nile nel Comune di Terracina. È stato già effettuato un sopralluogo da parte del personale della ASL con la collaborazione del Servizio Veterinario nella zona di probabile esposizione del caso animale, che non ha permesso di identificare focolai larvali di zanzara C. pipiens, vettore del Virus.

Come richiesto dall’Azienda Sanitaria, e come previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, è stato disposto immediatamente un intervento straordinario nei possibili luoghi di esposizione del caso. Gli interventi consistono in: accurata rimozione e cura della vegetazione arborea e disinfestazione con prodotti larvicidi, e bonifica dei focolai larvali rimovibili.

Sul territorio del Comune di Terracina è già in vigore un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Giannetti per l’adozione di provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori al fine di prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica derivante dall’infestazione. L’Amministrazione Comunale, come riportato nell’ordinanza, è e resta in stretto contatto con la ASL di Latina al fine di monitorare la situazione ed eventualmente integrare gli interventi di disinfestazione già previsti ed effettuare nuovi e specifici trattamenti anche in situazioni di particolare sensibilità.