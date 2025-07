West Nile Virus, seconda vittima in provincia: morto un 77enne

Seconda vittima del West Nile Virus: un 77enne della provincia di Latina è deceduto allo Spallanzani di Roma. L’uomo aveva diverse patologie croniche ed era stato sottoposto, di recente, ad un trapianto cardiaco.

Nel Lazio sono 28 i casi di contagiati accertati, per lo più concentrati nella provincia pontina nota perché, per via delle sue caratteristiche, favorisce il riprodursi delle zanzare, vettori del virus di cui sono portatori i volatili. Anche l’inverno mite, come riportato dal Corriere della Sera e da diversi esperti, ha accelerato la schiusa delle larve di zanzara.