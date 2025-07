West Nile Virus, sette nuovi casi nel Lazio: intensificate le disinfestazioni

Sono sette i nuovi casi di positività al West Nile Virus confermati nel Lazio, con la provincia di Latina sempre più coinvolta. Dei nuovi contagiati, due presentano una sindrome neurologica, mentre cinque manifestano febbre. Il totale dei casi registrati nel 2025 – soprattutto a partire dall’estate, momento in cui il virus si è diffuso maggiormente – sale così a 28: 26 in provincia di Latina, compreso il decesso della paziente di Fondi, e 2 nella provincia di Roma.

Di questi 28, 11 pazienti sono ricoverati per altre patologie, 3 sono stati dimessi, 11 sono seguiti a domicilio, 2 si trovano in terapia intensiva con un solo decesso. I Comuni di presunta esposizione al virus in provincia di Latina sono sempre Aprilia, Cisterna, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze e Sabaudia a cui fa seguito anche la provincia di Roma, con Anzio e Nettuno.

Per cercare di circoscrivere sempre più il virus, i comuni hanno dato il via ad una serie di operazioni di disinfestazione, già iniziate in alcuni zone della provincia pontina. L’Asl raccomanda l’uso di repellenti e di cercare quanto più possibile di evitare il ristagno dell’acqua.