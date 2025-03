“Win or go home”: Cisterna Volley chiamato ad allungare la serie contro Trento

ll Cisterna Volley si gioca tutto. Domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 20:30, la squadra pontina tornerà sul taraflex del Palasport di Viale delle Provincie per affrontare l’Itas Trentino in Gara 4 dei quarti di finale Scudetto. Una sfida senza appello: vincere per prolungare la serie o salutare i playoff.

Cisterna, ultima chiamata

Dopo la sconfitta in Gara 3, Cisterna è costretta a una reazione immediata per evitare l’eliminazione. Trento ha dimostrato grande solidità, chiudendo l’ultimo match con un notevole 55,7% di efficacia in attacco, ma la squadra di Falasca ha le carte in regola per mettere in difficoltà i campioni d’Italia. Fondamentale sarà il contributo del centrale Aleksandar Nedeljkovic, che domenica ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra nei playoff con 12 punti, e dello schiacciatore Efe Bayram, miglior realizzatore dai nove metri per i pontini con 3 ace.

Una delle sorprese più positive di Gara 3 è stata l’esordio nei playoff Scudetto di Yuga Tarumi. Lo schiacciatore giapponese ha dato un contributo importante nel quarto set, siglando 7 punti e mostrando ottime qualità in attacco.

Le dichiarazioni

Yuga Tarumi (Cisterna Volley): “Sappiamo che non possiamo sbagliare: dobbiamo giocare con la massima determinazione e spingere forte al servizio. Trento ha battuto molto bene in Gara 3, mettendoci in difficoltà, ma possiamo rispondere con maggiore attenzione in ricezione e aggressività a muro.”

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino): “Mi aspetto una gara molto combattuta, come accaduto in Gara 2. Cisterna venderà cara la pelle e dovremo essere pronti a lottare su ogni pallone.”

Non ci sono alternative: “win or go home”, vinci o vai a casa. Il Cisterna Volley è chiamato all’impresa per tenere vivo il sogno playoff e portare la serie a Gara 5.