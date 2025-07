Woman Futsal Cup, tutto pronto al “Giannandrea” per la finalissima

Sta per concludersi a Latina la terza edizione della “Woman Futsal Cup”, torneo di calcio a 5 femminile organizzato dalla Latina Sport Academy al campo “Lorenzo Giannandrea”, sede dell’Agora Latina Fc. Ormai tra gli appuntamenti sportivi estivi più rilevanti del territorio, la manifestazione ha coinvolto sei squadre: “Futsal Basic Academy”, “Aston Birra”, “Il Circolino Sport&Food”, “SperaEbbasta”, “Angel Azul” e “Real Improvvisate”. Dopo la fase a girone e i quarti di finale, si attende ora di conoscere la squadra che sfiderà in finale la “Futsal Basic Academy”.

La serata conclusiva è in programma per questa domenica alle 20.30, con la finalissima e una cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutte le squadre. A seguire, spazio al “terzo tempo” con le specialità preparate da “Il Circolino”.

“Da anni siamo in prima linea nella valorizzazione del movimento femminile – ha detto soddisfatta il presidente Valentina Trevisan – e devo riconoscere che il risultato del nostro lavoro è dimostrato dalle numerose adesioni: protagoniste di Latina, Fondi e Cori hanno risposto al nostro invito anche quest’anno, evidentemente perché ci conoscono, ci stimano e hanno fiducia in noi. Il nostro torneo ha queste finalità e come ogni altra nostra iniziativa si propone di favorire l’aggregazione e lo stare insieme, mettendo sempre in risalto l’attenzione per il sociale”

Elemento centrale dell’iniziativa resta il focus sul sociale, con interventi e riflessioni su temi come la violenza contro le donne e l’omofobia. Alla serata parteciperanno, infatti, rappresentanti di associazioni e istituzioni, tra cui “Sei come sei – Arcigay”, il C.A.M.P., il Gsi, l’Agora Latina Fc e l’amministrazione comunale.