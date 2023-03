Women Latina, con il Monterotondo una sfida da dentro o fuori

Giunti ormai alle battute finali del Campionato di Eccellenza Femminile, quello che sarà il destino della Women Latina è ancora tutto da scoprire. Di fatti, dopo l’ultimo pareggio rimediato dalle ragazze di Mister Moreno Mancini sul campo del Formello, è tutto rimandato a domani in quella che sarà l’ultima giornata della stagione.

Non è bastata un gol di Alessia Ietto per avere la meglio sulla squadra romana. Questo risultato ha reso la classifica del girone ancora più corta e aperta a diversi esiti. Nell’ultimo turno, sono in programma due scontri diretti che decreteranno le quattro squadre designate di partecipare ai play off promozione. Per Latina un impegno casalingo alla ex Fulgorcavi contro l’Eretum Monterotondo domani alle ore 15.30. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 20, con le pontine favorite dalla differenza reti.

L’altro scontro diretto sarà tra l’Academy Ladispoli, al secondo posto in graduatoria a 23 punti e proprio il Formello, terzo team a quota 20. In tutto questo il Montespaccato con i suoi 24 punti è sicuro di accedere alla fase successiva pur non prendendo punti nell’ultima giornata.

Per caricare le ragazze, sono arrivate anche le parole del Presidente della Women Latina Giovanni Farina che si è espresso così:

“È una partita da dentro o fuori quella con il Monterotondo. Anche loro si giocano tutto perché hanno un solo risultato utile, quello della vittoria. Noi scendiamo in campo per vincere. Dobbiamo essere più cinici in avanti e più squadra in certe situazioni. La partita si giocherà domani alle 15:30 alla ex Fulgorcavi e abbiamo bisogno di pubblico”.