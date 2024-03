Würstel avvelenati tra i vicoli di Cisterna, un cane lotta tra la vita e la morte

Cresce l’allarme per gli amici a quattro zampe a Cisterna. Diverse esche avvelenate, con dei würstel alterati con veleno per topi o per lumache, sono stati rinvenute fra i vicoli del centro di Cisterna. Ad avere la peggio un cagnolino che, dopo averne mangiato uno, ora lotta fra la vita e la morte.

Tra la disperazione del padrone e fra la rabbia di animalisti e residenti prosegue la rete d’informazione, sono vari i messaggi lanciati sui social per diffondere il messaggio e informare quante più persone a fare attenzione alle vigliaccate alla quale la città di Cisterna sta facendo da sfondo.