Lo Spazio COMEL di via Neghelli torna ad aprire le sue porte al pubblico dopo la pausa dovuta alla pandemia. Appuntamento per oggi alle ore 18 con la mostra Xylos. 2010-2022 opere su legno di Angelo Tozzi. In esposizione una sezione di lavori di varie dimensioni su legno, realizzati dall’artista in questi ultimi dodici anni.

“I supporti, nati da scarti di produzione – come si legge nel testo critico di Dafne Crocella – hanno forme e spessori diversi e si offrono nella loro varietà a un attento lavoro di ascolto di ogni nodo e ogni venatura. L’opera nasce sempre con un tema definito, con un concetto espresso nel titolo, al quale l’artista si affida e sul quale lascia che la riflessione si muova”.

I lavori in mostra propongono un minimalismo, che da sempre contraddistingue l’arte di Angelo Tozzi, pieno di vita, colore ed estremamente comunicativo, che si arricchisce di nuovi percorsi, tecniche e idee sperimentati di recente dall’artista.

La mostra, che inaugura il decimo anniversario dello Spazio COMEL, suggella anche i 50 anni di attività dell’artista. Inaugurazione che sarà presentata da Dafne Crocella, critica d’arte e antropologa.

Le opere di Angelo Tozzi saranno in esposizione tutti i giorni, escluse le giornate festive di Pasqua e Pasquetta (17 e 18 aprile), fino al 24 aprile.

Cenni biografici: nasce nel 1960 a Latina, dove vive e lavora. Laureato in architettura, inizia a dipingere già da bambino. Trova la sua ispirazione studiando le opere dei grandi maestri del minimalismo informale e concettuale. Sperimenta tutte le principali tecniche pittoriche. Ammira in particolare Picasso, Mirò, Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri. Fino alla metà degli anni ’80 partecipa a numerose collettive, ma sente la necessità di ritirarsi per approfondire una personale ricerca, che lo porterà a lavorare con pochissimi segni e una ‘quasi assenza’ cromatica. Questa sistematica riduzione di segni e colori lo conduce all’arte cinetica e programmata, in cui nulla è lasciato al caso. Tutto è accuratamente pianificato ed elimina la spontaneità del gesto. Dopo anni in cui ha prodotto opere soltanto per se stesso, nel 2003 decide di tornare a esporre in personali e collettive. Parallelamente, come scultore, dal 2007 dedica ‘Le stanze segrete’ e ‘I giardini segreti’ a personalità storiche e artistiche. Sempre alla ricerca di nuovi spunti, continua a sperimentare materiali e tecniche mantenendo una sua coerenza formale. Nel 2020 ha celebrato i 50 anni di vita con l’Arte.

INFO:

Xylos. 2010-2022 opere su legno

Evento promosso da Maria Gabriella e Adriano Mazzola

Testo critico a cura di Dafne Crocella

Dall’9 al 24 aprile 2022 (esclusi 17 e 18 aprile)

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00

Spazio COMEL Arte Contemporanea, Via Neghelli 68 – Latina

Ingresso Libero

Contatti: www.spaziocomel.it | info@spaziocomel.it | 0773.487546 | Whatsapp 371 4466655

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1348406352299846/?ref=newsfeed