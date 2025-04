Zappone oro europeo, doppio bronzo per Lisi: storica trasferta per l’ASD Taekwondo Fenice

L’ASD Taekwondo Fenice torna da Tallinn con un bottino straordinario: quattro medaglie conquistate tra l’European Grand Prix e i Campionati Europei per Club 2025, disputati nella capitale estone dall’11 al 14 aprile. Una trasferta storica per la società pontina, che ha visto brillare Andrea Zappone e Ginevra Lisi nelle rispettive categorie.

Ginevra Lisi ha conquistato due medaglie di bronzo nella categoria Cadetti -55 kg, una al Grand Prix e una agli Europei per Club. Prestazioni di alto livello per la giovane atleta, capace di fermarsi solo in semifinale contro le future vincitrici, confermando una crescita tecnica costante.

Andrea Zappone, già quattro volte campione continentale e numero uno del ranking europeo nella categoria Junior -78 kg, ha dominato il Campionato Europeo per Club, portando a casa la medaglia d’oro. Un percorso netto, fatto di sole vittorie per 2-0: battuti Diego Adbers (Svezia), Hamza Uzun (Turchia), Alessandro Magistro (Italia) e Ali Boz (Turchia). Il successo gli vale anche la qualificazione agli Europei Under 21 in programma a dicembre in Kosovo con la Nazionale Italiana Juniores.

Soddisfatto il direttore tecnico Simone Longarini: “Sono state affermazioni prestigiose in una cornice importante e perfettamente organizzata dall’ETU. Il percorso netto che ha portato Andrea al titolo europeo è stato esaltante. I due ragazzi hanno lavorato sodo per centrare gli obiettivi di risultato e di prestazione. Nei dispendiosi match disputati per approdare sul podio, oltre all’aspetto tecnico-tattico, a fare la differenza è stata la maggior freschezza atletica, frutto del lavoro della stagione. Un ringraziamento particolare sento di doverlo rivolgere all’amico e collega Zeno Mancina del Tkd In Fiore, che ha seguito magistralmente all’angolo i due ragazzi della Fenice.”

Un successo che conferma la solidità del progetto Fenice, premiato anche grazie al sostegno degli Istituti Comprensivi di Borgo Hermada e Pontinia, che ospitano gli allenamenti della squadra e sostengono la crescita sportiva dei giovani atleti.