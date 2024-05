Zeppieri brilla al Roland Garros: vince e avanza al secondo turno

La terra rossa del Roland Garros si conferma terreno ideale per Giulio Zeppieri. Come nell’edizione precedente, anche quest’anno il tennista di Latina ha superato con successo i tre turni di qualificazione, approdando al secondo turno del tabellone principale. Zeppieri ha sconfitto il francese Adrian Mannarino, numero 22 del mondo, con un netto 4/6 6/2 6/1 6/2, in un match durato due ore e 27 minuti.

**Il Match**

L’inizio non è stato dei migliori per Zeppieri, che ha subito perso il servizio. Mannarino è riuscito a mantenere il vantaggio, chiudendo il primo set 6/4. Tuttavia, Zeppieri non si è scoraggiato. Nel secondo set, ha cambiato marcia, dominando il gioco e vincendo 6/2, mettendo in difficoltà l’avversario con colpi precisi e decisi.

Il terzo set ha visto Zeppieri continuare a dominare. Mannarino ha iniziato a mostrare segni di cedimento, mentre il tennista pontino ha preso il controllo del gioco, portandosi rapidamente sul 4-0. Nonostante un breve calo nel quinto gioco, Zeppieri ha chiuso il set 6/1.

Il quarto set ha completato una prestazione eccellente. Zeppieri ha ottenuto subito un break, e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, chiudendo il set 6/2. Con questa vittoria, Zeppieri avanza al secondo turno del Roland Garros per la seconda volta consecutiva, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di eccellere sulla terra rossa parigina.

Giulio Zeppieri continua a sorprendere e a regalare soddisfazioni ai suoi tifosi, confermandosi come uno dei talenti emergenti del tennis italiano.