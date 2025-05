Zeppieri, buona prova ma vince Alcaraz: il pontino esce dal Roland Garros

Giulio Zeppieri lascia il Roland Garros, ma lo fa con onore. Sul campo “Suzanne Lenglen” il tennista pontino ha giocato una partita di grande intensità e qualità contro Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica a Parigi. Il punteggio finale (6-3 6-4 6-2) racconta una vittoria netta dello spagnolo, ma non rende pienamente giustizia alla prestazione dell’azzurro, che per oltre un’ora ha saputo tenere testa al fenomeno murciano.

Zeppieri ha affrontato la sfida con coraggio e lucidità, rimanendo agganciato all’avversario nei primi due set e mettendolo in difficoltà in più di una circostanza, soprattutto con il dritto. Ha concesso solo un break per set, mostrando solidità e personalità contro uno dei migliori interpreti del tennis mondiale. Solo nel terzo parziale, complice anche il calo fisico e l’intensificarsi del ritmo imposto da Alcaraz, la differenza è diventata più evidente.

A fine partita, Alcaraz ha salutato il pubblico parigino e si è complimentato con Zeppieri per la prestazione. Per il 24enne di Latina, comunque, resta una prova incoraggiante: ha superato per la quarta volta consecutiva le qualificazioni al Roland Garros e ha dimostrato, in uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale, di poter competere ad alti livelli.

Una sconfitta, sì, ma con tanti segnali positivi. Perché questo Zeppieri, se continua così, può davvero ritrovare la classifica che merita.