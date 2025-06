Zeppieri, storica qualificazione al main draw di Wimbledon

Giulio Zeppieri si regala la prima storica qualificazione al tabellone principale di Wimbledon. Il giovane tennista di Latina, dopo aver superato tre turni di qualificazione anche al Roland Garros, si ripete sull’erba londinese, conquistando un posto all’All England Club grazie a una vittoria sofferta e di grande carattere contro Cristian Garin, già protagonista ai Championships nel 2022 con un quarto di finale.

Il match, disputato sul campo 4 e durato oltre tre ore, è stato una vera maratona di emozioni. Zeppieri parte male e lascia strada a Garin, che in appena 22 minuti si aggiudica il primo set per 6-1, approfittando di un avvio contratto dell’italiano. Ma la reazione non tarda: nel secondo parziale, Zeppieri si scrolla di dosso la tensione, trova subito il break e pareggia i conti con un netto 6-2.

Il terzo set si gioca sul filo dell’equilibrio, con Garin che spreca diverse occasioni per strappare il servizio all’azzurro. È invece Zeppieri a piazzare la zampata decisiva nel nono gioco, chiudendo il set 6-4 e avvicinandosi al traguardo. Nel quarto, però, Garin torna a comandare, si porta avanti 4-1 e, nonostante qualche incertezza nel finale, riesce a rimandare il verdetto al quinto set dopo una lunga interruzione per pioggia.

Nel parziale decisivo, Zeppieri trova la forza di reagire ancora una volta: si prende il break nel quinto game, subisce la rimonta di Garin ma, nel momento più delicato, riesce a strappare nuovamente il servizio al cileno e a chiudere la partita dopo una battaglia di tre ore e venti minuti, con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5.