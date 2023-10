Zes anche in provincia di Latina. Il plauso del sindaco Celentano

“Plaudo all’iniziativa del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca di chiedere al ministro Raffaele Fitto l’estensione della Zona Economica Speciale (Zes) anche alle province di Latina e di Frosinone.

Si tratta di una richiesta che va nella direzione di un trattamento equo per tutte le regioni. La Zes Unica, per Abruzzo, Molise e Campania, andrebbe a penalizzare i territori limitrofi esclusi che già soffrono gli effetti di una crisi devastante, in particolare la provincia di Frosinone e la provincia di Latina. I benefici fiscali previsti per la Zes potrebbe creare uno squilibrio nell’attrazione di investimenti produttivi nelle aree confinanti.

L’iniziativa di coinvolgere il Governo, nell’ambito della revisione del Piano di ripresa e resilienza che lo stesso sta portando avanti in collaborazione con la Commissione europea, per inserire Latina e Frosinone nella Zes Unica è del tutto condivisibile. Lo dico da sindaco di una città dalle mille potenzialità che già si trova in svantaggio soprattutto per carenze infrastrutturali, soprattutto viarie, che nel tempo hanno limitato le possibilità di sviluppo.

Ancora una volta il presidente Rocca si è mostrato sensibile a quelle che sono le esigenze del territorio pontino, della sua comunità tutta”.

Lo dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano, in merito alla richiesta della Regione Lazio di estendere la Zes alle province di Latina e Frosinone.