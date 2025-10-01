Zhero Triathlon Latina, appuntamento con la storia alla Coppa Italia per Regioni Age Group 

Un appuntamento storico attende il triathlon italiano e, con esso, anche la città di Latina. Sabato prossimo, 4 ottobre, in occasione della World Triathlon Cup in programma all’Eur di Roma, andrà in scena per la prima volta la Coppa Italia per Regioni Age Group, riservata agli atleti over 25. Una sfida inedita che vedrà confrontarsi le rappresentative di tutte le Regioni italiane, con la frazione di nuoto che si svolgerà nelle acque del laghetto dell’Eur a Roma.

La Zhero Triathlon Latina sarà protagonista con grande orgoglio, grazie alla convocazione di due proprie atlete: Fiorenza Zorzetto e Giulia Rossato, selezionate per vestire i colori del Lazio. Un riconoscimento importante che premia il lavoro della società pontina e il valore delle sue tesserate, chiamate ora a difendere i colori regionali in una competizione di assoluto prestigio.

«Mi viene da sorridere se rifletto sul percorso finora fatto – ha dichiarato il presidente della Zhero Triathlon, Alessio Grassucci –. Una società nata da meno di due anni, che ha saputo tenere alto in ogni competizione il nome della nostra città, aggregare atleti di ogni età, e che oggi è diventata una delle prime quattro o cinque realtà del Lazio, consolidata e conosciuta da tutti».

Parole che testimoniano la crescita rapida del progetto sportivo della Zhero Triathlon, capace in poco tempo di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama, non solo provinciale, ma anche regionale. Ora toccherà alle due atlete rappresentare Latina in una vetrina nazionale, con la consapevolezza di poter onorare al meglio squadra e città.