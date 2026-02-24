Zhero Triathlon Latina, esordio stagionale da record al Duathlon di Sabaudia

È stato un esordio semplicemente straordinario quello vissuto domenica al Duathlon di Sabaudia da parte della Zhero Triathlon Latina, che ha aperto la stagione 2026 con una prestazione corale di altissimo livello. Una giornata che ha confermato la crescita costante della società e la solidità del lavoro svolto negli ultimi anni, trasformando la prima prova stagionale in una vera festa di squadra, tra entusiasmo, tifo e partecipazione.

Per quanto riguarda le Categorie Giovanili, la squadra si è distinta come la più numerosa del Lazio, confermando la forza e la vitalità di un settore giovanile sempre più in crescita. Sono arrivati risultati straordinari con due primi posti conquistati da Tommaso Piroddi e Andres Marangon, oltre a due terzi posti ottenuti da Ben Jezia Jouri e Santiago Marangoni nelle categorie Giovanissimi (7–10 anni).

Grandissima soddisfazione anche nella categoria Youth, dove l’esordiente Maria Bertesteanu ha conquistato un eccellente primo posto. Da sottolineare inoltre la prova di tutti quei bambini che hanno affrontato il salto di categoria, dimostrando impegno, determinazione e spirito competitivo. Negli Age Group sono arrivate altre importanti risultati grazie alle ragazze, primo posto di categoria per Fiorenza Zorzetto e secondo posto per Noemi Melardi, a conferma della solidità del gruppo anche nel settore Master.

Gioia e soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico, dei genitori e degli atleti, non solo per i risultati sportivi ma anche per la splendida giornata vissuta insieme, nel più puro e sano spirito di squadra che da sempre contraddistingue la società pontina.

Nel dettaglio i premiati:

• Categoria MINICUCCIOLI: Primo posto per Andrea “Ciccio Power” Marangon e primo posto anche per Joury Ben Jezia.

• Categoria CUCCIOLI: Primo posto per Tommaso Piroddi e Terzo posto per Maria Pilar Marangon.

• Categoria ESORDIENTI: Terzo posto per Santiago Marangoni.

• Categoria YOUTH B: Primo posto per Maria Bertesteanu.

• Categoria S4: Prima classifica Fiorenza Zorzetto.

• Categoria M2: Secondo posto per Noemi Melardi.