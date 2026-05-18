Zhero Triathlon Latina, presenze record e bottino di medaglie al Campionato Regionale Giovani di Casal Palocco

Un progetto giovanile che continua a raccogliere numeri record e grandi soddisfazioni. La Zhero Triathlon di Latina continua a lasciare il segno e questa volta lo ha fatto a Casal Palocco, in occasione della terza prova del Campionato Regionale Lazio Giovani. Nella domenica di ieri, all’interno della splendida cornice dell’Eschilo Sporting Village, il team pontino si è confermato ancora una volta come il più numeroso dell’intero Lazio, portando in gara tutte le categorie giovanili dai 5 anni in su e raccogliendo i frutti dell’importante lavoro invernale svolto dai tecnici.

Grande l’emozione per i piccolissimi dei Minicuccioli e Cuccioli, che hanno finalizzato i progressi nel nuoto ottenuti sotto la guida dei coach Stefania Cangiano e Alessio Grassucci, così come per gli Esordienti, Ragazzi, Youth A e Youth B, seguiti per la corsa e il ciclismo dai coach Alberto Corvo e Paolo Casconi, il tutto sotto l’attento coordinamento del capo allenatore Alessio Lucon.

La spedizione si è tradotta in una pioggia di podi e prestazioni eccellenti. Nei Minicuccioli femminili Jouri Ben Jezia e Leila Yousfi hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto, mentre tra i maschi Nicolas Gregori ha firmato una splendida vittoria, seguito dalla buona prova di Santiago Marangon. Tra i Cuccioli, secondo posto per Pilar Marangon al femminile, mentre al maschile Tommaso Piroddi e Niccolò Battisti si sono presi la seconda e terza piazza. Salendo di categoria, Santiago Marangon ha centrato il terzo posto negli Esordienti, Alessandro Bianchi l’argento negli Youth A e Maria Bertesteanu ha dominato la categoria Youth B salendo sul gradino più alto del podio.

A coronare questa giornata di sport sono state le parole del presidente Alessio Grassucci: “Come ormai consuetudine, è stata una giornata di festa per i bambini i ragazzi e per le loro famiglie. Non possiamo far altro che ringraziare loro per la fiducia riposta e per lo spirito in cui vivono questi appuntamenti sportivi. Un grazie di cuore va anche ai nostri partner, che contribuiscono e partecipano attivamente a questo grande progetto, e a tutti i nostri coach, sempre attenti e sensibili alle esigenze di ogni singolo ragazzo“.