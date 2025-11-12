Zhero Triathlon Latina, una grande chiusura di stagione al Campionato Regionale Age Group

Si è concluso con ottimi risultati il Campionato Regionale Age Group per la Zhero Triathlon di Latina, che anche quest’anno ha saputo distinguersi nel panorama sportivo laziale. La squadra pontina ha chiuso la stagione con Fiorenza Zorzetto terza assoluta e con un eccellente quinto posto nella classifica a squadre. Un traguardo che conferma la solidità e la crescita costante del team, sempre più protagonista nelle competizioni regionali.

La stagione 2025 ha visto per la società pontina una partecipazione numerosa di atleti in quasi tutte le tappe del calendario, con un dato particolarmente significativo. La Zhero Triathlon Latina infatti è risultato il secondo team del Lazio per presenze femminili, a testimonianza di un impegno costante nella promozione dello sport inclusivo e partecipato.

“Siamo davvero orgogliosi di questa stagione agonistica – ha spiegato il presidente Alessio Grassucci -. Considerando sia il settore giovanile che quello Age Group, i numeri parlano chiaro: terza squadra giovanile regionale, con quattro podi di categoria e una presenza costante ai vertici delle classifiche, e quinta squadra Age Group, con il prestigioso terzo posto assoluto di Fiorenza Zorzetto. Possiamo dire con certezza di essere la prima squadra della provincia di Latina e una realtà ormai consolidata nel triathlon laziale.

Un ringraziamento speciale – ha concluso poi il presidente – va a tutti i nostri atleti, grandi e piccoli, che credono nel nostro progetto fondato su amicizia, divertimento e inclusione. Grazie anche ai nostri partner storici HOMUS e NECAP, sempre al nostro fianco sin dalla nascita del team, a Paolo Finestra delle Piscine Agora, appassionato sostenitore, e a tutte le famiglie che continuano a credere in noi.”