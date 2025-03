Zona 30, via libera della commissione. Di Cocco: “Sicurezza e mobilità sostenibile”

La commissione consiliare Trasporti del Comune di Latina, presieduta dalla consigliera Federica Censi, ha dato il via libera all’istituzione di una Zona 30 che interesserà l’area compresa tra Piazza dei Mercanti e Piazza Bruno Buozzi. Il progetto, denominato L2, è finanziato con 102mila euro di fondi ministeriali e punta a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana.

“Le Zone 30 rappresentano una risposta efficace alle sfide della mobilità nelle aree urbane, contribuendo a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile Gianluca Di Cocco, a margine della seduta. “Queste aree, con il limite di velocità ridotto a 30 km/h rispetto ai 50 km/h previsti dal Codice della Strada, favoriscono una convivenza armoniosa tra veicoli, biciclette e pedoni”.

L’assessore ha poi spiegato l’importanza del progetto approvato: “Ringrazio gli uffici e la presidente Censi per il lavoro svolto. La creazione di una Zona 30 può avvenire in qualsiasi città, purché le strade limitrofe mantengano un limite di velocità di 50 km/h. Questo consente una transizione fluida tra aree a traffico veloce e zone dedicate a una mobilità più sostenibile.”

Gli interventi previsti all’interno della nuova Zona 30 includeranno misure per incentivare la mobilità alternativa, come piste ciclabili, percorsi pedonali sicuri e spazi sociali. Inoltre, saranno adottate soluzioni per moderare la velocità dei veicoli, tra cui dossi artificiali, rialzi agli incroci, cuscini berlinesi, rotatorie e isole spartitraffico.

“Questo modello di mobilità – ha concluso Di Cocco – non solo migliora la sicurezza, ma valorizza anche gli spazi pubblici, rendendo la città più vivibile e accessibile a tutti”.

Nei prossimi mesi verranno avviati i sopralluoghi e le fasi operative per l’attuazione del progetto.