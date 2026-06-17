Zucchino dell’Agro Pontino, arriva il marchio europeo

Importante riconoscimento per una delle eccellenze agricole del territorio pontino. Nella sede del Consiglio regionale del Lazio è stato consegnato all’associazione “Zucchino dell’Agro Pontino” il certificato di registrazione del marchio dell’Unione Europea, rilasciato dall’Ufficio dell’Ue per la Proprietà Intellettuale.

A consegnare il documento sono stati l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini e il consigliere regionale Vittorio Sambucci, che hanno ricevuto una delegazione dell’associazione composta da Sergio Angri, Marco Giustini, Marco Coppi e Massimo Martufi.

Sambucci ha sottolineato il valore del riconoscimento per un prodotto simbolo dell’agricoltura pontina, evidenziando il ruolo fondamentale degli agricoltori nella tutela del territorio e nella produzione di eccellenze apprezzate anche oltre i confini nazionali. Il consigliere ha inoltre ribadito l’impegno a sostegno delle filiere corte e delle aziende agricole locali.

Per Righini, il marchio europeo rappresenta un traguardo significativo che certifica la qualità dello Zucchino dell’Agro Pontino e rafforza l’identità di una delle produzioni ortofrutticole più rappresentative del Lazio. L’assessore ha evidenziato anche il contributo di Arsial nel percorso che ha portato al riconoscimento.

Il marchio dell’Unione Europea costituisce un importante strumento di tutela e promozione, destinato a rafforzare la presenza dello Zucchino dell’Agro Pontino sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando il lavoro delle imprese agricole del territorio.