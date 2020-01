Sabato 25 gennaio,a Frascati, si è chiuso il girone di andata di serie C girone B per la Del Prete virtus Latina che ha chiuso nel migliore dei modi la prima parte di campionato con un secco 0-3 (13-25, 17-25, 5-25). Poco da dire sulla partita, il divario tecnico-tattico tra le due squadre è stato schiacciante, coach Schivo scende in campo con Noschese, Farkas, Scorsini, Russo, Mancini, Chiappini e Mastruzzi. La partita inizia subito in discesa per le leonesse di Latina che mettono subito a distanza la giovane squadra di Frascati. Questo permette a Schivo di far ruotare tutte le ragazze a disposizione già dal primo set, scendono così in campo capitan Paioletti, Velardi (appena ripresa da un piccolo infortunio), la giovanissima Dassi, il libero Damo. Da sottolineare l’ingresso in campo anche della new entry Michela Sciscione, che non metteva piedi nel campo da più di 6 mesi a causa del brutto infortunio al ginocchio subito lo scorso campionato a Terracina. Ora il campionato vedrà una settimana di pausa dove sarà di fondamentale importanza ricaricare le energie mentali e recuperare qualche piccolo acciacco, in vista della ripresa del campionato(8 Febbraio) quando ci sarà un primo incontro che decreterà un po’ le gerarchie. Le leonesse di Latina (a 31 punti) andranno infatti ad affrontare la capolista Fenice (34 punti) a Roma e nello stesso tempo si affronteranno Roma7 (31 punti) e Italo Svevo (attuale seconda a 32 punti).

“Queste che verranno saranno due settimane importantissime dove dovremmo prepararci bene sia a livello fisico che mentale- ha commentato il dirigente Daniele Righi-Non vedo l’ora arrivi l’8 febbraio. Sono sicuro che le ragazze saranno pronte e determinate perché tutti noi vogliamo vincere questa partita, anche se non sarà fondamentale per la classifica potrà esserlo sicuramente a livello morale”.

La Virtus Latina parteciperà anche al trofeo di Coppa Lazio che inizierà il 17 febbraio e vedrà affrontare prima Acqua e Sapone Roma al Liceo Classico e successivamente la Virtus Roma fuori casa.

