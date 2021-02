Il Latina porta pazienza e alla fine regola il Nola con la doppietta di Jonatan

Tabellino

LATINA – NOLA 2-0

LATINA (3-4-3): Alonzi; Di Emma (14’st Allegra), A. Esposito, Giorgini; Teraschi (26’st Pastore), Barberini, Bardini (29’pt Calabrese), Pompei; Sarritzu (22’st Jonatan), Di Renzo (41’st Atiagli), Corsetti.

A disp. Gallo, Ricci, Calagna, Orlando.

All. Scudieri

NOLA (4-5-1): Bellarosa; Ruggiero, P. Esposito, Russo, Sannia; Alvino (La Monica), Caliendo, Baratto, Cardone (33’st Sellitti), Gassama; Palumbo (41’st Corbusier).

A disp. Torino, Coppola, Allegretta, Angeletti, Monaco.

All. Campana

ARBITRO: Leotta di Acireale

ASSISTENTI: Morotti e Gervasoni di Bergamo

NOTE: espulso al 45’st il tecnico Scudieri per doppia ammonizione. Ammonito al 43’st il tecnico Campana. Ammoniti A. Esposito, Caliendo, Baratto, Sellitti.

Sospiro

Una doppietta nel finale di Jonatan vale la sospirata, sofferta e per questo ancora più bella vittoria del Latina, che rinforza virtualmente il primato della classifica alterata dal Covid.

Applausi comunque al Nola, ordinato, propositivo e scorbutico al punto giusto, a tal punto che specie nel primo tempo, a fronte delle difficoltà oggettive dei nerazzurri nel fare breccia nell’assetto granitico avversario, sono proprio i bianconeri di mister Campana a sfiorare il vantaggio.

Al 6’spunto di Gassama, destro dalla lunetta alto sulla traversa. Poca cosa rispetto al 15′, tuffo di Alonzi sull’ inzuccata di Russo, Di Emma salva sull’accorrente Caliendo, azione che prosegue e si chiude sul tentativo di Gassama a rimorchio dal limite, destro sporco, ma insidioso che termina a fondo campo.

Scudieri cambia assetto, passando al 4-4-2, ma è ancora Gassama a rendersi pericolo sul corner di Alvino, tap in tra le braccia di Alonzi uscito male dai pali.

Il Latina non va oltre la protesta per un possibile braccio dell’Esposito nolano sul tiro al volo di Di Renzo.

Si arriva al 40′ e Scudieri ritorna al 3-4-3, che chiude un primo tempo completamente inoffensivo dei padroni di casa.

Il Latina crea la prima opportunità al 2′ della ripresa. Il mancino di Pompei su punizione mette disordine in area piccola, Ciccio Esposito ha il pallone buono, calciato però verso la curva vuota.

Accelera il Latina, accelera Corsetti, apertura per Teraschi al 5′, diagonale bloccato a terra da Bellarosa.

Al 17′ spunto di Corsetti, dribbling e sinistro dai 20 metri, fuori per questione di centimetri.

Seppur a fatica, il Latina cerca e trova la porta al 29′, con Barberini, staffilata e tuffo di Bellarosa a deviare in angolo

Il gol è pero vicino.

Tutto parte da Corsetti arretrato in mediana. Al 32′ lancio per Pastore a destra, cross per Jonatan, piatto al volo e 1-0 Latina.

Adesso è tutta un’altra storia, il Nola si riversa in avanti, si aprono spazio invitanti. Al 35’ cross basso di Calabrese, sponda Di Renzo e in corsa Jonatan manca il colpo della doppietta.

Così il brivido corre al 40’, sulla punizione di Baratto La Monica ha la palla del pareggio, colpisce malissimo graziando Alonzi.

Giochi chiuso nel quarto dei cinque minuti di recupero. Ripartenza di Corsetti, 50 metri palla al piede assist comodo per Jonatan, che ringrazia il capitano.

Prima di riprendere si infortuna l’assistente Gervasoni di Bergamo, ma l’intervento dei sanitari del Latina, porta a chiudere la gara con tutti gli effettivi, terna compresa.