ABC, consegnati i kit dei contenitori  ad oltre il 50% delle famiglie nelle aree urbane a maggior densità

A due settimane dall’ inizio della raccolta differenziata porta a porta l’attività di distribuzione dei contenitori, si è concentrata sui residenti nelle aree urbane a maggior densità di Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave, a cui è stato consegnato il kit con mastelli impilabili.

Ad oggi, sono stati consegnati i kit al 52% delle famiglie delle aree a maggiore densità, mentre le consegne ai residenti delle aree extra-urbane e alle attività commerciali è iniziata questa settimana e proseguirà fino al 15 marzo, data di avvio del nuovo servizio.

Insieme al kit sono stati consegnati anche i sacchetti per l’umido, quelli per il secco non riciclabile e il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione.

Gli utenti assenti al momento della consegna e che non è stato possibile contattare con un secondo passaggio, hanno ricevuto un avviso di mancata consegna con il numero verde 800 751463 da contattare per fissare un nuovo appuntamento e l’indirizzo dei due front office dove poter ritirare direttamente i kit: