Karate, l’undicesimo Sakura Day conclude l’anno sportivo

L’undicesimo Sakura Day, che si è tenuto presso l’Angolo Verde di Latina, ha rispettato tutti i pronostici, confermandosi l’appuntamento più importante dell’anno per l’associazione Sakura Karate di Latina, affiliata Opes.

L’incontro si è rivelato una miscela di emozioni che ha coinvolto gli oltre trecento spettatori che hanno potuto assistere ad una carrellata di esibizioni, ognuna rappresentativa di una specifica competenza acquisita durante un’intera stagione di studio del karate, in tutti i suoi aspetti.

Si è cominciato con la propedeutica mostrata dai bambini fino a 6 anni, emozionati ed emozionanti, passando per l’esibizione di ogni corso, che ha mostrato esercizi praticati durante l’anno sia per quanto riguarda la parte atletica che l’aspetto prettamente tecnico; in particolare, i corsi intermedi hanno mostrato come si affrontano le sfide, sia nel caso di vittoria che di sconfitta. I ragazzi del corso agonisti hanno fatto vedere i risultati di una disciplina praticata con costanza su un corpo giovane e scattante, ma non di minor prestigio è stato vedere il beneficio della stessa su un corso di allievi più adulti, sia dal punto di vista atletico che tecnico.

Momento molto toccante è stato il “cerchio di donne”: questa parte del saggio è servita a sottoscrivere un messaggio per la società, relativamente alla solidarietà tra donne, ma anche al supporto degli uomini, in questo momento storico in cui il femminicidio registra numeri sempre più preoccupanti. Gli atleti si sono improvvisati attori, interpretando alcune possibili situazioni e le diverse reazioni di una ragazza importunata.

A guidare questa piccola rappresentazione è stata la voce intensa ed importante di Monica Sansoni, Garante della Regione Lazio per l’infanzia e dell’adolescenza, che ha aiutato il pubblico a comprendere le dinamiche che stanno alle base di questo genere di problematiche, in particolare analizzando gli argomenti “Sex Offender” e “Violenza di Genere”.

La Sakura ha registrato quest’anno oltre i cento iscritti, che durante l’anno hanno partecipato, nel circuito della Fesik, a Gare Regionali, Nazionali, Stage Tecnici, oltre a prendere parte a Stage di Beneficienza e organizzare il Primo Trofeo Sakura. Ha svolto tre sessioni di esami (inverno, primavera, estate), ha ottenuto tre titoli di campioni italiani, due nuove cinture nere (Gloria Gasparutti, Emanuela Bernardo) e quattro nuovi secondi dan (Roberto Coletti, Davide Castaldi, Valentina Simula, Gabriele Borraccetti). E non è finita qui perché da luglio partiranno gli allenamenti della sessione speciale Summer Karate.

Il Saggio di fine anno, denominato appunto Sakura Day, è stato il giusto coronamento per questa società che si impegna tanto nel nutrire i suoi allievi di valori sani e di benessere fisico e psicologico. Una giornata intensa e generosa di complimenti, da parte dei genitori ma anche di semplici spettatori, tutti riuniti per celebrare una stagione durante la quale è stato possibile il rientro ad una normale attività, che ha visto tecnici ed atleti felici di essere di nuovo stanchi.

La Sakura Latina svolge i suoi corsi presso il Palafight di Latina ed è gestita dalla Direttrice Tecnica Sabrina Tucci, coadiuvata dagli assistenti Giorgia Mariorenzi, Roberto Coletti, Alessia Mandatori e Simone Tucci.