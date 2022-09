“Da Littoria a Latina”, per i 90 anni della città la mostra fotografica nella Capitale

A Roma allo Spazio Tetenal, Piazza dei Navigatori 6a, si terrà la mostra fotografica “da Littoria a Latina” in occasione dei 90 anni della nascita del capoluogo pontino.

La mostra, che avrà la sua apertura il 30 settembre, comprende scatti dei fotografi Martino Cusano e Daniele Patriarca, soprattutto ai marmi/pietra/travertino, l’uso del bianco e nero analogico riescono a far rivivere la materia “astraendone i soggetti”, come scrive l’architetto Domenico Franco, “aumentandone la grandiosità dei dettagli, in accordo con una continua ricerca della bellezza e dell’identità di Latina: una bellezza nascosta nella matericità ed esaltata dall’utilizzo di luci artificiali in modo da far rivivere i marmi come fossero ancora nell’atelier dello scultore, facendo divenire la mostra una riscoperta di un patrimonio ignorato ma quotidianamente sotto gli occhi di tutti.”… Un invito alla riflessione e alla contemplazione dei dettagli”.