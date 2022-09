Maltempo, a Sabaudia cede il ponte alla foce di Caprolace

Il nubifragio che si è abbattuto questa notte in provincia, ha causato danni un po’ ovunque. Nel territorio di Sabaudia, diversi cedimenti di costa, specialmente nel tratto del lungomare verso la Bufalara.

La pioggia ha comportato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace, chiusa anche la strada sul lungomare da Sacramento a via della Lavorazione.

Sopralluoghi continui per verificare l’esistenza di ulteriori danni nel territorio.

Ad Itri, il vice sindaco Elena Palazzo nella giornata di ieri ha comunicato alla cittadinanza che, a causa delle condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo Arancione fino a lunedì 26 settembre.

I destinatari dell’Ordinanza di sgombero che hanno comunicato la loro necessità di alloggio, vengono contattati dal Centro Operativo di Itri per il luogo dove recarsi. Mentre per coloro che non hanno espresso la necessità di essere alloggiati dal Comune, si devono recare al punto di raccolta situato presso la struttura geodetica di Via Gramsci a Itri, ed accompagnati presso un alloggio dalla Protezione Civile.

In caso di emergenza contattare 3533285886