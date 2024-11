5° Trail dei Santi, Barbaro e Zorzetto trionfano a Rocca Priora

Venerdì 1° Novembre 2024 si è conclusa a gran successo, la 5^ edizione del Trail dei Santi, gara organizzata dalla polisportiva Rocca Priora e che ha visto oltre 200 atleti sfidarsi su un nuovo tracciato di 14,5 km+ D 500. La gara, valida come 22^ tappa del Circuito In Corsa Libera e 4^ tappa del circuito dei Castelli Romani, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca Priora, della Regione Lazio, della FIDAL e dell’OPES Italia.

I trailrunners si sono sfidati su una distanza boschiva interamente sterrata di 14,5 km con un dislivello positivo di 500 km caratterizzata da falsipiani in salita e in discesa. Come già dichiarato da Marco Rosola, presidente dell’A.S.D. Polisportiva Rocca Priora, il percorso è stato completamente rinnovato, in modo da offrire agli atleti nuove sfide con cui misurarsi. Gli atleti, accorsi anche dalle zone circostanti, hanno potuto godere dei suggestivi paesaggi lungo il percorso ed entusiasmarsi grazie agli spettacolari passaggi presso la Fontana Formali e alle fonti della Tegola e del Piscaro.

Nella categoria maschile il vincitore è stato Leone Barbaro della A.S.D. Piano ma arriviamo, che ha terminato la gara in 00:59:35, seguito da Michele Prova della Saroli Club SRL SSD, con un tempo di 1:02:20, e da Luca Gargiulo della Briganti d’Abruzzo che ha raggiunto il traguardo in 1:03:37.

Nella categoria femminile il gradino più alto del podio è stato conquistato da Fiorenza Zorzetto della Elite Program, con un tempo di 1:16:43, seguita da Maya Brunetti, 1:17:55, e da Federica Lara, della A.S.D. LBM Sport Team, che ha ottenuto il terzo posto con un tempo di 1:18:41.

Per questa 5^ edizione del Trail dei Santi, accompagnata dalla voce dello speaker Gianni Marchetti, l’organizzazione ha messo in palio ben 62 premi di categoria e 6 riconoscimenti per la categoria assoluti, 3 per gli uomini e 3 per le donne.

Il presidente dell’A.S.D. Polisportiva Rocca Priora, soddisfatto per la riuscita dell’evento, ha voluto manifestare la sua gratitudine: “Ringrazio di cuore tutti gli enti patrocinanti e gli amici che ci hanno accompagnato in questa fantastica giornata di sport. Un grazie speciale va alle forze dell’ordine e allo staff dell’organizzazione che hanno permesso agli atleti di correre in sicurezza. Inoltre, non posso non ringraziare gli assessori e le autorità comunali che hanno presenziato all’evento”.