500 elettrica, l’ultimo gioiello Fiat presentato all’Autoitalia di Latina

Presentato questa mattina, presso la concessionaria Autoitalia, Gruppo Ecoliri di Latina, l’ultimo gioiellino di casa Fiat, la 500 elettrica.

A fare gli onori di casa Cristian Papa, amministratore delegato di Ecoliri, che ha illustrato alla stampa, con l’aiuto dei suoi collaboratori, l’ultimo modello FCA.

Un auto totalmente votata all’ecosostenibilità, con alimentazione elettrica a zero emissioni. Anche i materiali interni della Nuova 500 sono all’insegna della sostenibilità. Il volante a due razze in ecopelle, gli esclusivi interni realizzati in tessuto Seaqual a base di materiali plastici recuperati dal mare. Un vero incontro tra l’iconico stile firmato 500 e più attenzione per l’ambiente. La stessa ispirazione è alla base della gamma colori: da Glacier Blue a Onyx Black, da Earth Grey a Ocean Green, tutti dedicati ai colori della natura.

L’autonomia della Nuova 500 raggiunge i 320 km; se usata esclusivamente per la guida urbana, può estendersi fino a 460 km. Grazie alla modalità di guida “Sherpa Mode” puoi ottimizzare i parametri dell’auto e risparmiare energia per raggiungere la tua destinazione. Puoi ricaricare velocemente la tua Nuova 500 e ottenere un’autonomia di 50 km: 5 minuti.

La Nuova 500, prima city car con guida autonoma di secondo livello, può rallentare, mantenerti nella tua corsia e controllare la velocità autonomamente. Il suo Sistema Infotainment offre un’interfaccia intuitiva e, a seconda della versione, la connettività è garantita da Uconnect™️ di quinta generazione, Integrazione Apple CarPlay Wireless, Compatibilità Android Auto Wireless e dalla app FIAT.

Inoltre, sono disponibili per i clienti tutta una serie di incentivi statali. Fino a 10.000 € di incentivi in caso di rottamazione per l’acquisto di una vettura elettrica, incluso il contributo Fiat. Ecobonus è la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2019. Il contributo per l’acquisto di una vettura elettrica è di €4.000, e di €6.000 in caso di contestuale rottamazione di una vettura fino a Euro 4. DL Rilancio / DL Agosto 2020 è una misura aggiuntiva che per l’acquisto di una vetture elettrica prevede un contributo di €1.000, a condizione di uno sconto del venditore di almeno €1.000+IVA; e un contributo di €2.000 in caso di contestuale rottamazione di una vettura fino a Euro 4 e con anzianità superiore a 10 anni, a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000+IVA. (Verificare sempre sul sito del MISE (https://ecobonus.mise.gov.it) la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi).

Insomma, come affermato dallo stesso Cristian Papa, anche se al listino il prezzo delle auto elettriche sembra più altro delle auto a combustibile fossile, ci sono tutta una serie di parametri che vanno ad abbattere questi costi. Detto degli incentivi, non bisogna dimenticare che le auto elettriche non pagani il bollo. Non avendo un motore tradizionale, il costo per la manutenzione si abbatte senza parlare del costo di un “pieno”.

Tutti parametri che fanno della scelta elettrica una scelta vincente: per l’ambiente in primis, ma anche per le tasche di chi decide di investire nell’elettrico per la propria mobilità.