Coronavirus, 192 nuovi casi in provincia. Due morti in 24 ore

Due pazienti sono morti nelle ultime 24 ore a causa delle complicazioni da coronavirus, erano uno di Gaeta e l’altro di Terracina.

Rispetto alla giornata di ieri, la Asl ha registrato 192 nuovi casi positivi, 44 a Latina e 35 ad Aprilia che restano i comuni più critici. Gli altri sono di Bassiano (1), di Cisterna (5), di Cori (2), di Fondi (26), di Formia (9), di Gaeta (12), di Itri (1), di Lenola (1), di Minturno (3), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (5), di Ponza (2), di Priverno (2), di Prossedi(1), di S. Felice Circeo (6), di Sabaudia (5), di Santi Cosma e Damiano (6), di Sermoneta (1), di Sezze (7), di Sonnino (1) e di Terracina (14) .

I casi totali arrivano a 5850, e i guariti salgono a 1344. Sono 4415 per persone attualmente positive in provincia e di queste, 4230 sono in isolamento o trattate nelle proprie abitazioni.