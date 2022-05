A casa con 80 grammi di cocaina, nei guai un 26enne a Latina

Un 26enne di Latina è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per i reti di detenzione di armi e sostanze stupefacente.

Agenti che avevano ricevuto alcune informazioni riguardo il giovane incensurato, il quale avrebbe detenuto illecitamente armi o esplosivi presso la propria abitazione. Per tanto, i poliziotti, dopo vari servizi di appostamento hanno proceduto ad un controllo mentre il giovane stava uscendo dall’abitazione.

Il ragazzo è apparso sin da subito nervoso, soprattutto dopo che è stato informato che si sarebbe proceduto a perquisizione presso la sua abitazione. All’interno della proprietà, nella camera da letto, infatti sono stati rinvenuti circa 3000 euro contanti e la chiave di un portoncino che consentiva l’ingresso in un abitazione sottostante.

In questo luogo venivano sequestrati circa 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, oltre che vario materiale per il taglio ed il confezionamento; la perquisizione continuava all’interno del ricovero per animali adiacente l’immobile e nella cantina ad uso esclusivo dell’abitazione, dove venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro una pistola Beretta calibro 7,65 ed un fucile calibro 20, armi provento di furto, nonché una pistola clandestina cal. 22 “short” in quanto priva di punzoni e matricola, completa di caricatore ed un silenziatore in metallo.

L’attività di ricerca permetteva, ancora, di rinvenire più di 300 munizioni di vario calibro, oltre ad un ulteriore e consistente quantitativo di droga, di cui mezzo chilo di hashish e 200 grammi di Marijuana.

Giovane che è stato tratto in arresto e trasferito presso il Carcere di Frosinone.