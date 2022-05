Impianti sportivi a Formia, il Comune approva i bandi per la concessione

La giunta comunale di Formia ha approvato i bandi per le procedure di gara per la concessione degli impianti sportivi PalaFabiani, Palamendola e Pluriuso di Maranola.

Il provvedimento si inserisce nell’opera di regolarizzazione degli affidamenti posta in essere dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, che proseguirà con gli ulteriori impianti da affidare, riqualificare e rendere fruibili alle associazioni per la pratica sportiva.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’assessore con delega alla gestione degli impianti sportivi Fabio Papa, secondo il quale questa sia la strada giusta da intraprendere con coraggio per regolarizzare tutti gli affidamenti delle strutture sportive e comunali in genere, al fine di raggiungere una gestione economicamente sostenibile sia per l’ente che per le associazioni sportive.

“Il nostro obiettivo è di incentivare le attività sportive sul territorio, al fine di consentire ai concessionari interventi non solo conservativi ma soprattutto migliorativi delle strutture, senza ulteriori aggravi di spesa per le casse dell’Ente – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – I tre impianti costituiscono un polo attrattivo per la pratica, la promozione dello sport e l’integrazione sociale degli abitanti di Formia e di tutta la zona”.