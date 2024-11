A Latina la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: tappa il 26 dicembre 2025

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa a Latina il prossimo 26 dicembre 2025, portando con sé lo spirito di unità e passione per lo sport che caratterizza il Movimento Olimpico.

Il Viaggio della Fiamma, che partirà da Roma il 6 dicembre 2025 dopo l’accensione a Olimpia, attraverserà l’intero Paese per concludersi il 6 febbraio 2026 con l’arrivo allo Stadio di San Siro, a Milano, in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi.

Latina accoglierà la Fiamma con eventi culturali, spettacoli musicali e performance artistiche che coinvolgeranno le comunità locali, in un’atmosfera di celebrazione nazionale. Questo momento speciale è pensato per ispirare le nuove generazioni e celebrare i valori fondanti dell’Olimpismo: amicizia, pace, speranza e spirito di squadra.

Il viaggio della Fiamma Olimpica percorrerà 12.000 chilometri in 63 giorni, toccando tutte le 110 province italiane e rendendo omaggio ai siti culturali e storici del Paese. La Fiamma rappresenta un simbolo universale di inclusività, resilienza e unità, portando nelle città italiane la magia dei Giochi Invernali.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica, che partirà da Stoke Mandeville il 24 febbraio 2026, arriverà in Italia per un percorso di 2.000 chilometri in 11 giorni, concludendosi il 6 marzo 2026 all’Arena di Verona per la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi.

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha dichiarato:

“Ogni passo del Viaggio della Fiamma diventa un momento di celebrazione e riflessione, un’occasione per unire il Paese nel nome dello sport e dei suoi valori universali.“