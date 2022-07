“A maniche rimboccate”: il Rotary service per la Comunità

Economia & Società

E’ il professor Antonio Currà il nuovo Presidente del “Rotary Club Latina” per l’anno 2022 – 2023, la storica Organizzazione professionale e di servizio del nostro territorio.

Neurologo e docente universitario, guiderà il Rotary Club Latina (https://www.rotaryclublatina.it/) guardando ad una rinnovata azione sociale e culturale verso e “per” la Città di Latina e la sua Comunità. Molte sono le iniziative in cantiere caratterizzate da una volontà di far emergere le innumerevoli “testimonianze” positive del nostro territorio e le iniziative di servizio verso chi oggi necessità di un sorriso e di un braccio teso.

La prima attività è stata una significativa azione di servizio verso la Comunità alloggio per la terza età “Villa Elvira” di Sabaudia, una realtà residenziale per anziani anche con disabilità, in un’atmosfera di accoglienza ed amicizia da parte del personale e del titolare.

I rotariani hanno offerto una giornata di concreto sostegno agli ospiti della “Villa”, trascorrendo insieme a loro i tempi dedicati alle attività occupazionali, al movimento e al pasto di mezzogiorno. Dare un aiuto nel quotidiano, a “maniche rimboccate” (questo il titolo dell’azione di servizio), offrire un sorriso ed una parola, spesso sono piccoli segni essenziali per chi è in difficoltà.

Il Rotary è anche questo: offrire un aiuto ed un sorriso, raccogliere una mano tesa; è il “Rotary silente” di cui non si parla molto ma che riesce a fare la differenza.

Il Presidente internazionale 2001/2002 Richard D. King in risposta alla domanda “Why Join Rotary?” evidenziò, per il rotariano, l’opportunità del servire: “Il Rotary è un club di servizio. Il suo business è l’umanità, il suo prodotto è il servizio. I rotariani forniscono servizi alle comunità, sia locali che internazionali. Questa è forse la ragione migliore per diventare rotariani: la possibilità di fare qualcosa per qualcun altro e di percepire il senso di autorealizzazione e di soddisfazione nella propria vita.”

Il Rotary Club di Latina è una delle realtà maggiormente autorevoli del territorio. Nasce l’8 giugno del 1967 ed il 9 dicembre dello stesso anno riceve ufficialmente la “Charter” con cui entrava ufficialmente nell’Organizzazione del Rotary International, allora Distretto 208 oggi Distretto 2080.

Nel 2017 ha festeggiato i 50 anni di attività con un “attivo” di tutto rispetto che ha visto anche la gemmazione, di ben altri 5 Club. Nel 1983 il Club Formia-Gaeta, nel 1987 il Club Latina-Circeo, nel 1994 il Club Aprilia-Cisterna, nel 2002 il Club Terracina-Fondi e nel 2004 il Club Latina Monti Lepini.

Oggi, 2022, siamo al suo 55° anno di attività, con il sostegno di molti uomini e donne impegnati nelle professioni e nelle attività d’impresa della Città di Latina. Passano gli anni, si susseguono le iniziative e le attività, mutano le modalità operative; si vive il presente con uno sguardo al futuro prossimo e le radici salde nella Sua tradizione di sempre.

Per informazioni e contatti info@rotaryclublatina.it o sulla pagina Facebook “Rotary Club Latina”.