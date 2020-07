A Sermoneta il casting per la trasmissione “Il salone delle meraviglie” con Federico Fashion Style

Federico Fashion Style cerca protagonisti per la trasmissione “Il Salone delle Meraviglie” che arriva a Sermoneta giovedì 30 luglio.

Nel paese dei Monti Lepini ci sarà il casting del programma itinerante. Si cercano donne dai 20 ai 90 anni che sognano di fare un cambio look. Ad annunciarlo il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli su Facebook: “I responsabili del programma tv vi aspettano presso giovedì 30 luglio in aula consiliare dalle 14.30 alle 19 per il casting”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 393.8750857 (redazione Il Salone delle Meraviglie).