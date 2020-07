Terracina, Campo Soriano e Santo Stefano senza acquedotto: la protesta dei residenti

I residenti di Campo Soriano e Santo Stefano, a Terracina, non sono serviti dall’acquedotto pubblico e d’estate si trovano in difficoltà. “Cerchiamo di vivere – ha spiegato il presidente dell’associazione Le Colline di Santo Stefano – in modo ecosostenibile e per questo la maggior parte di noi effettua la raccolta dell’acqua piovana per il fabbisogno quotidiano. A volte però le scarse precipitazioni, proprio nel periodo primavera-estate, non ci consentono di essere autosufficienti. Siamo quindi costretti ad acquistare l’acqua da privati ad un costo che è superiore di circa 10 volte quello che sono chiamati ad affrontare i nostri concittadini le cui abitazioni sono servite da acquedotto pubblico”.

La questione più volte è stata portata all’amministrazione: “Abbiamo chiesto al Comune di rifornire le nostre abitazioni di acqua ad un prezzo calmierato, in linea con le tariffe in vigore o eventuali altre soluzioni che l’Amministrazione vorrà proporre per garantire gli stessi diritti di tutti i terracinesi. Purtroppo a queste richieste (l’ultima protocollata nella primavera 2019), non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell’Ente”.

“Non è possibile aspettare oltre! L’acqua è un ben primario! Dobbiamo trovare una soluzione ad un problema che, con l’aggravarsi delle difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19, rischia di far sprofondare nella disperazione alcune famiglie – ha concluso – che si trovano a dover affrontare un’ingente spesa per procurarsi un bene di prima necessità, soprattutto in questa calda estate”.