ABC Latina, i nuovi orari del Front Office

E’ attivo da oggi il nuovo orario di apertura ai cittadini per quanto riguarda il servizio Front Office di ABC in via dei Monti Lepini 44/46, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:45.

I cittadini potranno chiedere informazioni, ritirare le attrezzature per il nuovo servizio di raccolta porta a porta, richiedere la compostiera o la sostituzione dei contenitori in caso di rottura.

Per il ritiro del nuovo kit, inoltre, fino al prossimo 17 luglio in Piazza Ilaria Alpi, zona Piazza Moro, è presente il front office secondo il seguente calendario: dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle 17, venerdì dalle 9 alle 16, sabato dalla 9 alle 14 e domenica dalle 9 alle 13.

Il nuovo kit può essere richiesto anche al numero 06.32092110 o inviando una email all’indirizzo servizioabclatina@sedensrl.it.