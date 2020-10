Furti al Mc Donald’s e alla clinica veterinaria, 51enne condannato

Aveva messo a segno una rapina alla clinica veterinaria di Aprilia. Una decina di giorni prima un colpo simile al Mc Donald’s di via Mascagni. Ieri Massimiliano Vernini è stato condannato per i due episodi a 4 anni e 10 mesi di reclusione.

Il processo, in abbreviato – che prevede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna – si è tenuto davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Mario La Rosa. Il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto per l’imputato 6 anni di reclusione. L’avvocato ha chiesto e ottenuto la derubricazione del reato da rapina (che prevede una condanna più severa), a furto. Alla fine il gup ha condannato Vernini a 4 anni e 10 mesi.

L’uomo, tra il 27 e il 28 novembre 2018 era entrato nel Mc Donald’s di via Mascagni e con un cacciavite aveva minacciato un dipendente. Quando il ragazzo gli aveva detto di non poter aprire la cassa il 51enne l’aveva sradicata ed era andato via con 550 euro.

Il 17 dicembre successivo invece aveva studiato e messo a segno il colpo nella clinica veterinaria di Aprilia. Aveva minacciato il medico di turno e si era fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa.