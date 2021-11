ABC Latina, il nuovo “porta a porta” presentato all’assemblea ANCI

Il direttore generale dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina, Silvio Ascoli, nell’ambito del workshop “Tassa-tariffa: dalla teoria alla pratica” promosso da Achab Group, ha illustrato il nuovo metodo di raccolta differenziata a partire dalla sua struttura per poi affrontare le criticità in fase di attivazione, fino a mostrare gli ottimi risultati ottenuti nelle aree servite dal nuovo servizio dove si è registrato un trend positivo di crescita pari a circa 81%. Numeri molto positivi, confermati, recentemente, dai primi dati relativi al quartiere Nascosa (ex Q5).

Il servizio da qualche settimana è operativo anche nel quartiere Nuova Latina (ex Q4) e, da lunedì 15 novembre, lo sarà anche a Borgo Podgora e nell’area extraurbana di Borgo Piave. Entro un anno, in progressiva estensione, coprirà l’intero territorio comunale.

Nei giorni scorsi, il dimensionamento del servizio di raccolta “Porta a Porta” nel Comune di Latina è stato presentato come caso di studio anche ad Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa.

«Abbiamo accolto con grande piacere e soddisfazione l’invito a partecipare a questi prestigiosi appuntamenti dedicati all’economia circolare, in cui ABC è presentata quale esempio virtuoso nel settore dei servizi di igiene urbana.– ha dichiarato il direttore Silvio Ascoli – ABC è un’azienda sana ed innovativa che, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alla professionalità di tutto il personale, sta raggiungendo ambiziosi obiettivi».